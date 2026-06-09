Mps, Piazza Affari chiude in lieve rialzo a +0,11%: con il risiko bancario brilla Unipol a +4,67%

Seduta decisamente positiva finora per la Borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che conquistava l’1,85% a metà della sessione odierna di scambi, attestandosi a 51.150,36 punti. Sugli scudi le protagoniste della nuova puntata del risiko bancario, con Mps che guadagnava il 3,03%, Mediobanca a +3,3% e Intesa Sanpaolo in rialzo del 2,65%. Meglio ancora Unipol (+5,77%) e Bper Banca (+4,19%), mentre Banco Bpm faceva segnare il 2,7%. Poi Piazza Affari ha chiuso la seduta in lieve rialzo dello 0,11%, a 50.262 punti, diminuendo i guadagni. Di conseguenza anche i titoli bancari hanno avuto una flessione ma sempre bene al termine delle contrattazioni Unipol a +4,67%. Mediobanca ha fatto segnate un +2,97%, Bper è salita del 2,9%. Sugli scudi anche Generali: +2,13%. Intesa Sanpaolo chiude in guadagno dello 0,91%.

Messina (Intesa Sp): “Nostra unica vera offerta, alta probabilità successo”

“Ieri ho definito ‘una lettera d’amore’ quella di Banco Bpm, perchè non c’è da parte loro una vera offerta, ma solo la richiesta di aprire una conversazione per una fusione. L’unica offerta in campo in questo momento è la nostra“, offerta che “ha grande probabilità di successo”, ha detto Carlo Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, intervenendo su Bloomberg Tv in merito all’Opas lanciata dall’istituto su Mps e alla proposta di aggregazione di Banco Bpm sempre sull’istituto senese.

Messina (Intesa Sp): “Opas preparata anche guardando a possibili controfferte”

“Abbiamo deciso di preparare questa operazione con attenzione agli investitori di Mps, e guardando anche a potenziali controfferte. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di iniziare subito con una forte componente dell’offerta in contanti. Dal mio punto di vista, questo premio in contanti è chiaramente un punto importante di attenzione per eventuali controfferte da parte di altri istituti, perché una tale componente in contanti significa una dimostrazione di forza”, ha affermato Messina, ceo di Intesa Sanpaolo, intervenendo su Bloomberg Tv in merito all’Opas lanciata dall’istituto su Mps.

Messina (Intesa Sp): “Generali non è priorità in offerta su Mps”

Per quanto riguarda Generali, “non è una priorità” per Intesa Sanpaolo rispetto all’Opas lanciata su Mps, ha dichiarato Messina. Quello in Generali, per l’istituto guidato da Messina, “è solo un investimento azionario, una partecipazione”, ha aggiunto il ceo, secondo cui “l’unico obiettivo” rispetto a Generali “è mantenerne l’utile netto”, considerato anche “nell’offerta presentata su Siena”.