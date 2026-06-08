Sciopero treni 11 giugno 2026, stop di 24 ore: orari e fasce di garanzia

La protesta è indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti

Nuovo sciopero dei treni l’11 giugno 2026. Sarà un’altra giornata di possibili disagi per chi deve spostarsi coi mezzi pubblici. Lo sciopero del personale ferroviario di 24 ore coinvolgerà anche il personale del Gruppo FS Italiane. Secondo quanto riferito dalla stessa azienda in una nota la protesta inizierà alle ore 3 dell’11 giugno e terminerà alle ore 2 del 12 giugno 2026.

Motivi dello sciopero

Oltre a questa mobilitazione, sempre per l’11 giugno, è stata indetta un’altra protesta, di 8 ore (dalle 9 alle 17 ell’11 giugno) che riguarderà precisamente il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti. “Riguarda sia la questione delle gare sia degli investimenti infrastrutturali nel settore, che, dopo il Pnrr, sono a rischio”, ha fatto sapere il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio.

“Il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity dove è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”, hanno sottolineato i sindacati.

Secondo le organizzazioni sindacali “inoltre l’assenza nelle gare di clausole sociali vincolanti, l’incertezza sugli investimenti infrastrutturali e un processo di liberalizzazione che rischia di scaricare i costi su lavoratrici, lavoratori e cittadini sono segnali che potrebbero aprire la strada ad una stagione di dumping contrattuale, accompagnata da una riduzione dell’offerta commerciale a causa del congestionamento della rete e dalla frammentazione del servizio, con inevitabili ripercussioni sulla qualità del trasporto ferroviario reso all’utenza”.

Fasce di garanzia

Nella giornata di sciopero saranno in vigore le fasce di garanzia in cui vengono garantiti i treni. Per i convogli locali di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper tra le 6:00 e le 9:00 di mattina e tra le 18:00 e le 21:00. Per Trenord viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”, la cui visualizzazione sarà consultabile attraverso il link: www.trenord.it/trenigarantiti. Per i servizi aeroportuali saranno istituiti autobus sostitutivi. Per essere certi di poter partire è utile sempre consultare i siti degli operatori ferroviari che indicano appunto i treni garantiti.