Pil, Ocse ritocca al rialzo stime Italia 2026 al +0,5%

L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime di crescita dell’Italia per il 2026, prevedendo un aumento del Pil dello 0,5% rispetto allo 0,4 indicato a marzo. Secondo l’organizzazione, il nuovo shock dei prezzi dell’energia continuerà però a pesare su consumi, investimenti ed esportazioni. L’aumento dei costi energetici dovrebbe inoltre alimentare l’inflazione, riducendo i benefici ottenuti recentemente sul fronte dei salari reali. Il sostegno derivante dall’erogazione dei fondi del Pnrr contribuirà a sostenere l’economia, ma non sarà sufficiente a compensare completamente questi effetti negativi. Per il 2027 l’Ocse prevede una crescita dello 0,6%, favorita dal calo dei prezzi dell’energia e da una minore incertezza economica. L’organizzazione sottolinea infine la necessità di proseguire nel risanamento dei conti pubblici e nelle riforme per rafforzare la produttività e la resilienza del Paese agli shock esterni.