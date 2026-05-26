Ferrari, azioni in calo in Borsa

Andamento di seduta odierno in negativo oggi, 26 maggio, per la Borsa di Milano, dopo un’apertura col segno meno. In deciso calo le azioni di Ferrari, il cui titolo è arrivato a cedere in mattinata il 7,7%%. Il pesante ribasso arriva all’indomani della presentazione, anche al Quirinale da Mattarella, di ‘Ferrari Luce’, la prima vettura elettrica del Cavallino.

Il titolo della casa di Maranello ha poi lievemente ridotto le perdite a- 6,5%. Negativi anche i titoli di Brunello Cucinelli (-2,31%), Moncler (-1,88%) e Inwit (-1,46%). In rialzo invece Saipem (+2,18%), Amplifon (+1,77%), Stm (+1,59%) e Tenaris (+1,4%). In deciso rialzo De Nora, che conquista il 7,76% nel giorno dell’annuncio dell’acquisizione di Bw Water.

Svelata Ferrari Luce, Elkann: “Ridefiniamo i limiti del possibile”

“Con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi non presentiamo soltanto una nuova vettura, ma inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà, rafforzando la tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro”, ha dichiarato John Elkann, presidente di Ferrari, nel giorno della presentazione della nuova vettura full-electric. “Un simile passo avanti nell’innovazione di prodotto non poteva che nascere da un’innovazione di processo: per questo abbiamo scelto di intraprendere nuove collaborazioni, come quella con LoveFrom per il design. E, come sempre, la nostra ricerca ed eccellenza ingegneristica sono state messe al servizio delle emozioni di guida, senza compromessi”, ha aggiunto. “Roma, luogo simbolo della nostra prima vittoria, diventa il punto di partenza per una Ferrari che illumina il futuro e apre nuovi orizzonti”, ha proseguito Elkann.

Vigna: “Ferrari Luce nasce da coraggio di osare, frutto di oltre 60 brevetti”

“Siamo convinti che un’azienda dimostri la sua leadership quando ha il coraggio di osare e di affrontare la sfida delle nuove tecnologie. Ferrari Luce nasce proprio da questa sfida, offrendo una nostra inedita visione dell’elettrificazione”, ha dichiarato invece Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari. “Mai come oggi offriamo la massima libertà di scelta ai nostri clienti: in linea con la nostra convinzione nella neutralità tecnologica, siamo i primi al mondo ad affiancare l’architettura full-electric a quella ibrida e termica per delle vetture sportive”, ha continuato Vigna. “Non ci siamo limitati a innovare nella motorizzazione, ma con Luce abbiamo inaugurato un vero e proprio segmento di gamma. Questo modello è il frutto di più di 60 nostri nuovi brevetti, ed è al centro di un ecosistema di collaborazioni con partner tecnologici d’eccellenza. Abbiamo dato vita a una vettura che coniuga emozioni di guida uniche con prestazioni, piacere di guida e comfort straordinari per i Ferraristi di oggi e di domani”, ha concluso.