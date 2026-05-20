Prezzi carburanti, quanto costano oggi benzina e diesel

I prezzi dei carburanti continuano a risentire della crisi in Medioriente. Quanto costano oggi benzina e diesel? Tutte e due si mantengono al di sotto dei 2 euro al litro in modalità self service.

I prezzi medi dei carburanti di oggi mercoledì 20 maggio 2026 sono riportati dal ministero delle Imprese e del made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti dello stesso ministero.

Il prezzo medio sulla rete stradale nazionale del self service.

benzina: 1,961 euro al litro

diesel: 1,980 euro al litro

Il prezzo medio sulla rete autostradale del self service.

benzina: 2,044 euro al litro

diesel: 2,070 euro al litro

I prezzi in modalità con servizio.

benzina: da 2,038 a 2,164 euro al litro

diesel: da 2,063 a 2,191 euro al litro

I dati dei controlli della Guardia di Finanza

Oggi sono stati anche diffusi i dati dell’azione di controllo per la tutela della trasparenza del mercato disposta dal ministero delle Imprese e del made in Italy e dal ministero dell’Economia in collaborazione con la Guardia di Finanza. Al 18 maggio sono stati effettuati controlli su 2.550 impianti sul territorio nazionale. Sono state effettuate verifiche su 300 filiere di approvvigionamento, tra depositi fiscali, depositi commerciali e altri operatori. Sono stati eseguiti 1.099 interventi sulle accise dei prodotti energetici.

Attesa per un nuovo intervento sulle accise

“Abbiamo fatto un intervento sino al 21 di maggio. Ora dobbiamo intervenire per l’ulteriore spazio dal 22 maggio in poi”, afferma il viceministro dell’Economia Maurizio Leo, parlando del taglio delle accise. Lo sconto, già prorogato due volte (l’ultima con un’attenzione maggiore al diesel), sarà infatti in vigore fino al 21 maggio. Sull’extra-profitto Leo spiega che dopo aver “monitorato quello che è successo nel mese precedente” c’è una “restituzione sotto forma di riduzione delle accise”.