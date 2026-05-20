Confindustria: “Lo scenario continua a deteriorarsi”

Analisi del Centro studi. Il petrolio resta troppo caro, impatto sull’economia porta su l’inflazione e abbatte la fiducia di famiglie e imprese.

“Lo scenario continua a deteriorarsi”. Questo la riflessione di Confindustria nella sua analisi mensile dedicata alla situazione economica e messa a punto dal Centro studi.

Tra le valutazioni principali quella sul “petrolio” che “resta troppo caro”, l’inefficacia della tregua in Medioriente che “non ha riaperto lo Stretto di Hormuz“. E quindi il conseguente ampliamento “dell’impatto sulle economie” del “prolungarsi di questo shock”. I riflessi, avverte Confindustria, sono la “crescita dell’inflazione anche in Italia”, la discesa “ancor di più della fiducia delle famiglie, con il calo che si estende alle imprese, il rischio del blocco del canale del credito”.

In pericolo adesso ci sono “i consumi e i servizi” che potrebbero fermarsi. Mentre “l’unico driver per la produzione dell’industria restano, per ora, gli investimenti del Pnrr“.

L’ancora di salvezza è il Pnrr. Per Confindustria “l’Italia è tra migliori Paesi in Ue” per stato di avanzamento del Piano. Alla fine di aprile 2026 risultano raggiunti 416 traguardi e obiettivi su 575, oltre il 72% del totale; la media è del 50% per gli altri grandi Paesi. Con il pagamento entro maggio della nona rata, ora in fase di approvazione, le risorse incassate salirebbero a 166 miliardi di euro, oltre l’85% della dotazione complessiva, contro il 53% degli altri Paesi europei.

Ma “la fase finale dell’attuazione appare più complessa rispetto alle precedenti, poiché riguarda soprattutto investimenti infrastrutturali e interventi caratterizzati da tempi realizzativi più lunghi e con maggiori criticità operative”. E dunque “i prossimi mesi sono decisivi“. La quota prevalente delle risorse finanziarie del Piano resta associata a interventi ancora in corso di realizzazione. Circa il 70% delle risorse impegnate riguarda progetti non ancora completati.

La salita dell’inflazione – spiega poi viale dell’Astronomia – aumenta le probabilità, attese dai mercati, che la Bce inizi a giugno a rialzare i tassi ufficiali, ora al 2%. Il rischio reale – mette ancora in guardia Confindustria – è che ci possa essere una “frenata degli investimenti” e un “peggioramento in vista” per la produzione industriale che al momento, nonostante lo scenario, continua a tenere.