Certificazione Unica, errore dell’Inps sui pensionati: partito l’aggiornamento

“L’Inps ha già provveduto all’aggiornamento delle Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che sta ora procedendo al conseguente adeguamento delle dichiarazioni precompilate destinate ai contribuenti”. E’ quanto comunica l’istituto di previdenza in merito all’errore registrato in circa 270mila Certificazioni Uniche di pensionati in cui non era stata correttamente compilata la casella dell’addizionale comunale. “Gli importi interessati risultano di entità estremamente contenuta e, nella maggior parte dei casi, inferiori alla soglia di rilevanza fiscale pari a 12 euro – aggiunge – L’Agenzia delle Entrate completerà le operazioni di aggiornamento nei prossimi giorni. I contribuenti, secondo le ordinarie procedure previste dall’ordinamento, dovranno pertanto fare riferimento all’ultima Certificazione Unica resa disponibile”.