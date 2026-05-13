Imprese, Sbam firma progetto per Air Action Vigorsol

“SBAM firma il progetto che vede Air Action Vigorsol protagonista come Title Sponsor del Red Valley Festival, uno dei principali eventi musicali italiani, in programma dal 13 al 15 agosto 2026 a Olbia (Sardegna). Il progetto integra creatività, contenuti e attivazioni per costruire una presenza del brand che si sviluppa prima, durante e dopo il festival. L’obiettivo è quello di ingaggiare la Gen Z, mettendo in relazione l’identità fresca, imprevedibile e non convenzionale di Air Action Vigorsol con l’energia vulcanica e l’immaginario del festival”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’operazione nasce dalla visione che da sempre guida Air Action Vigorsol: Keep it fresh – continua – Un invito a essere sé stessi, a far emergere tutte le proprie sfaccettature, a liberare la propria self-expression e le proprie passioni. Un principio che per il brand si traduce in nuove modalità di vivere la cultura e di parlare alla Gen Z: non inseguendo linguaggi e trend superficiali, ma creando esperienze reali, condivise, partecipative, capaci di diventare memoria collettiva. Il progetto e la partnership con il Red Valley Festival, sviluppati da Selection Communication & Design, in-house agency di Perfetti Van Melle, hanno preso forma grazie al contributo di SBAM, creative agency super-powered by JAKALA, coinvolta nello sviluppo dell’idea creativa e degli asset di comunicazione a supporto del concorso. L

’iniziativa si inserisce in un sistema di comunicazione che valorizza la musica come spazio di aggregazione autentico, l’entertainment come linguaggio culturale e il festival come contesto coerente in cui il brand può esprimersi in modo credibile. Attorno a questo cuore pulsante, SBAM ha disegnato un progetto che si articola in una serie di iniziative distribuite nel tempo: prima del festival, con contenuti digitali, concorso on pack e attività teaser dell’esperienza; durante il festival, con la presenza del brand in qualità di Title Sponsor e l’attivazione di content creator direttamente all’evento; dopo il festival, con contenuti e attivazioni pensati per prolungarne la visibilità. Ogni elemento è stato pensato per trasformare la partnership in un’esperienza concreta e partecipata, capace di entrare nella conversazione della Gen Z e di inserirsi in modo credibile nei suoi contesti e momenti culturali più rilevanti. Il concorso on pack è attivo dal 12 gennaio al 31 maggio 2026. La partecipazione è diretta: acquistando un prodotto Air Action Vigorsol, gli utenti inseriscono online il codice presente nella confezione per scoprire immediatamente l’eventuale vincita. I premi includono: 60 t-shirt in edizione limitata, realizzate dall’illustratrice indipendente Scribbling Scribbles e autografate dagli artisti della line-up; 10 coppie di VIP pass per i tre giorni del festival, comprensive di voucher viaggio. A supporto dell’engagement del pubblico durante l’evento verranno coinvolti due creator verticali sul mondo musica ed entertainment, che realizzeranno contenuti di street interview pensati per attivare il pubblico del festival in modo diretto e spontaneo. Parallelamente, in collaborazione con TikTok, è stato sviluppato un branded game effect legato al festival: un buzz interattivo personalizzato che gli utenti possono applicare ai propri video. L’effetto è stato progettato come una sfida leggera e ingaggiante, che invita gli utenti a “scaldare la voce” e a mettersi in gioco in vista del Red Valley. Il branded effect è stato lanciato e amplificato da un gruppo di creator della piattaforma, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva e la diffusione organica dei contenuti ed è stato utilizzato in più di 3.500 post superando i 30 milioni di views. Con AIR Action Vigorsol Red Valley Festival, SBAM conferma il proprio approccio alla comunicazione come sistema integrato di idee, linguaggi ed esperienze, progettato per creare impatto reale e duraturo. L’attivazione si inserisce in una strategia più ampia che accompagnerà Air Action Vigorsol lungo altri festival e momenti musicali nel corso dell’anno, oltre che nel mondo del gaming, attraverso attivazioni dedicate nelle principali fiere ed eventi di settore. Un percorso che conferma la volontà del brand di essere costantemente un passo avanti, non solo nella comunicazione, ma nel modo di abitare i territori culturali più rilevanti per il proprio target.

“Nel primo anno di collaborazione, SBAM ha dimostrato una grande fluidità operativa e una forte capacità di accompagnare la visione strategica di Air Action Vigorsol in percorsi non convenzionali ma sempre coerenti con l’ambizione di rimanere un punto di riferimento culturale per la Gen Z. Un partner capace di evolvere insieme al brand, seguendo linguaggi e mindset del target senza mai snaturarne l’identità”, commenta Gloria Barbera, Senior Brand Manager di Air Action Vigorsol.La collaborazione tra SBAM e Air Action Vigorsol ha preso il via nel dicembre 2024, quando l’agenzia si è aggiudicata la gara per la comunicazione del brand. A fine 2025, la partnership è stata rinnovata fino al 2027, confermando la solidità del rapporto e la fiducia nel modello di lavoro costruito insieme.”Con Air Action Vigorsol condividiamo la voglia di sperimentare e di muoverci costantemente in avanti, senza perdere coerenza, visione ed entusiasmo. La riconferma per i prossimi due anni è un segnale importante: premia un modo di lavorare costruito nel tempo, fatto di ascolto, adattabilità e qualità costante. Lavorare su un brand così dinamico significa saper leggere i contesti, scegliere dove intervenire e costruire ogni volta il perimetro creativo più efficace”, commenta Stefano Pagani, CEO di SBAM.