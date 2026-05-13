Consob, Freni si ritira dalla corsa alla presidenza

Federico Freni fa un passo indietro nella corsa per la presidenza della Consob, per cui era stato dato per favorito all’inizio dell’anno incontrando poi l’ostilità di Forza Italia. A scriverlo è Repubblica.it, cui Freni, attualmente sottosegretario all’economia, conferma: “Faccio un passo indietro”.

Giorgetti: “Freni? Decisione sua, contento rimanga al Mef”

“Sono decisioni sue, che rispetto. Io sono contento perché almeno rimane a lavorare con me”, ha commentato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo ai cronisti in Transatlantico a Montecitorio.

L’ostilità di Forza Italia

Freni sarebbe stato il favorito per succedere a Paolo Savona alla guida dell’autorità di regolazione della borsa italiana. Tuttavia sul suo nome ci sarebbe stato il veto di Forza Italia. “Segnalo solamente che non ci ha mai convinto la designazione di un politico alla Consob. Noi rimaniamo su questa posizione”, aveva detto il portavoce nazionale azzurro Raffaele Nevi, ospite al programma Start di Sky TG24.

“Secondo noi è bene che lì, siccome si tratta di questioni molto tecniche, ci sia un tecnico, un non politico di alto livello con grande esperienza. La tratteranno i leader nelle prossime ore. Non facciamo nomi, ci sono tante persone autorevoli che secondo noi potrebbero svolgere al meglio senza nulla togliere a Freni che è uno straordinario sottosegretario al ministero delle Finanze e penso stia facendo bene. La Consob deve essere trattata in modo completamente diverso”.

Sulla questione era intervenuto anche il leader di FI Antonio Tajani. “Ho detto quello che dice la legge e ho detto che le decisioni si prendono insieme. Io non mi faccio imporre nulla da nessuno. Se c’è una proposta che arriva in Consiglio dei Ministri della quale io non ero stato informato, non la voto”, aveva detto il ministro degli Esteri. “Continuo a dire che in questo momento serve alla guida della Consob un personaggio che non sia un politico. L’ho detto e lo ripeto, questa è linea. Io non cambio posizione rispetto a questo”.