Pil, Giorgetti: “Credo nei miracoli, l’Italia è resiliente”

Il ministro dell’Economia si sofferma anche sulla situazione energetica e l’aumento dei prezzi ricordando che il governo segue l’evoluzione in Iran ed è pronto a intervenire.

Pil e miracoli, un binomio inedito messo in relazione dal ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

“Io ai miracoli ci credo. L’economia italiana è resiliente“, afferma infatti Giorgetti nel corso del question time a Palazzo Madama dove, rispondendo a una serie di interrogazioni, riesce a mettere l’accento anche sulla questione energia e sull’impennata dei prezzi di gas, luce e carburanti; così come sul fatto che, di fronte a quella che ormai sembra una crisi infinita, il governo monitora l’evoluzione in Iran e resta pronto a intervenire.

Resistenza dell’economia italiana

“Vorrei evidenziare che il quadro delineato dalle più recenti evidenze statistiche non indica un deterioramento strutturale dell’economia italiana; anzi ha dimostrato una significativa resistenza allo shock sul commercio internazionale delle nuove politiche sui dazi – dice Giorgetti – le revisioni in ribasso delle prospettive di crescita risultano limitate e ascrivibili prevalentemente a fattori esogeni e temporanei, in primis alla crisi energetica. Persistono, al contrario, elementi di resilienza sul mercato del lavoro, nel sistema produttivo e nella gestione della finanza pubblica. Il governo conferma, pertanto, l’impegno a perseguire una strategia di prudenza di bilancio e di sostegno mirato a famiglie e imprese, salvaguardando la sostenibilità del debito pubblico nel medio periodo”.

Senza crisi crescita in miglioramento

“In assenza del riacutizzarsi della crisi energetica, lo scenario macro-economico avrebbe mostrato segnali di progressivo miglioramento, tanto che alcuni organismi internazionali stavano valutando una revisione verso l’alto delle prospettive di crescita per l’Italia, a conferma della sostanziale tenuta e resilienza della nostra economia – aggiunge Giorgetti – dati relativi alla fine del 2025 mostrano, infatti, una fase di espansione moderata: nel quarto trimestre del 2025 il Pil è cresciuto dello 0,3% congiunturale e dello 0,8% su base annua, in linea con quanto previsto dal Documento programmatico di finanza pubblica. Tale andamento determina un trascinamento statistico positivo per il 2026 stimato in circa 0,31 punti percentuali, che costituisce un fattore di mitigazione rispetto al rallentamento atteso del ciclo. Guardando al passato, non sono certo sporadici i casi in cui le periodiche e pessimistiche previsioni formulate anche in sede internazionale hanno sottostimato l’andamento del Pil dell’Italia e sono state successivamente superate dai dati a consuntivo”.

Monitor su energia

“L’evoluzione del contesto internazionale verrà costantemente monitorata alla luce della tregua raggiunta ieri e il governo è pronto a intervenire, sia sul lato della domanda, sia su quello dell’offerta, consapevole che le misure dal lato dell’offerta richiedono più tempo per produrre effetti – osserva Giorgetti – va però da subito chiarito che, qualora la crisi internazionale non evolva positivamente, le misure adottate dai singoli Stati dovranno necessariamente inserirsi nell’ambito di una strategia europea, che stiamo sollecitando e promuovendo”.

Valutare stop Patto Stabilità

“In tale contesto – rileva Giorgetti – va inquadrata anche la tematica della sospensione del Patto di Stabilità, misura che dovrà essere necessariamente valutata a livello europeo qualora la situazione economica dovesse aggravarsi ulteriormente, così come andranno previsti interventi, dall’Italia già richiesti in sede di Consiglio europeo, diretti a rivedere l’attuale quadro regolatorio, in primo luogo quello dell’Ets, del quale appare urgente sospendere temporaneamente l’applicazione con riguardo alla produzione di elettricità da fonti termiche fino al riallineamento globale dei prezzi dell’energia“.

“L’auspicio è che la crisi internazionale veda quanto prima la sua soluzione ma, se ciò non dovesse accadere, si dovrà porre seriamente il tema di una risposta unitaria europea, così come fu fatto per la pandemia, con misure eccezionali tra le quali ho già condiviso con alcuni partner europei la proposta di prevedere una tassazione degli extra profitti generati nel settore dagli aumenti dei prezzi dei carburanti e dell’energia, fermo restando che il perdurare della crisi imporrà di ragionare in maniera seria e costruttiva su una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita“.

Prudenza sui conti pubblici

“Nel dubbio” sull’evoluzione del conflitto iraniano e della situazione a Hormuz “stiamo prudenti, come sempre”, dice Giorgetti, rispondendo ai giornalisti sui conti pubblici e sulla possibilità che quest’anno il deficit si attesti sotto il 3% del Pil. Poi, ironico Giorgetti chiede: “Sapete cosa succede ad Hormuz? Parlate con Trump o con Khamenei? Se avete una diretta connessione con loro, me lo dite e io riesco a fare le previsioni macro-economiche. Nel dubbio siamo prudenti come sempre”.