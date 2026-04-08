Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia, il pensiero dell’ambasciatore Pala

Nell’intervista a ‘Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica’ il diplomatico italiano parla di “dati incoraggianti” e di “una dinamica che è di nuovo al rialzo”.

Ripartono gli scambi tra Italia e Svezia, con una dinamica di nuovo al rialzo. E’ il pensiero dell’ambasciatore d’Italia a Stoccolma, Michele Pala, espresso in un’intervista a Relazioni internazionali di Tribuna politica ed economica.

“Sicuramente i contraccolpi economici delle attuali crisi internazionali possono avere un impatto sull’andamento del commercio – osserva Pala – ma i dati del 2025 ci danno un quadro incoraggiante, con lo scambio tra Italia e Svezia che nel 2025 è stato superiore del 4,8% a quello del 2024. Non siamo ancora riusciti a tornare ai livelli del 2022, che è stato l’anno record, ma il dato importante è avere invertito il trend con una dinamica che è di nuovo al rialzo, dopo due anni consecutivi di calo, che si spiegano essenzialmente con l’andamento dell’economia svedese, che viene da un periodo di crescita debole, prima di tornare, nel 2025, su un sentiero positivo”.

Le previsioni per il 2026 – continua l’ambasciatore – “prevedevano una crescita del Pil svedese che avrebbe potuto superare il 3%, bisogna ora vedere cosa succederà. Le imprese italiane continuano a guardare alla Svezia con grande interesse e l’Italia resta tra i principali fornitori del Paese, con importazioni dal nostro Paese pari a 6,2 miliardi di euro nel 2025, in crescita del 4,1% rispetto al 2024″.

“Il mercato offre oggi nuove opportunità nei prodotti biologici e premium, nei segmenti low alcohol e analcolico, così come nei macchinari specializzati, nell’automazione e nelle tecnologie avanzate – dice Pala – la cooperazione scientifica apre spazi nelle biotecnologie, nei dispositivi medicali e nella sensoristica, mentre la transizione energetica svedese crea domanda in rinnovabili, mobilità elettrica e materiali sostenibili“.

“L’ecosistema digitale favorisce collaborazioni in software, smart manufacturing e IoT – spiega ancora Pala – stiamo assistendo in questi ultimi anni a un incremento della commercializzazione della ricerca spaziale con nuove applicazioni per la ricerca e l’industria. In questo settore strategico per la scienza, la tecnologia e l’economia si aprono enormi potenzialità anche per aziende non spaziali che possono accedere a nuovi mercati”.