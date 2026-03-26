Nexi, Bernardo Mingrone nominato nuovo ceo

Il Consiglio di Amministrazione di Nexi, riunitosi ieri sotto la presidenza di Marcello Sala, ha nominato Bernardo Mingrone Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo. Lo comunica una nota di Nexi. Mingrone, attuale Vice Direttore Generale e Amministratore Delegato di Nexi Payments, succederà a Paolo Bertoluzzo, che negli ultimi dieci anni ha guidato il percorso di trasformazione del Gruppo.

“Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione e i nostri azionisti per la fiducia che mi hanno accordato. Nexi svolge un ruolo essenziale nell’ecosistema dei pagamenti e si fonda su solide basi: una presenza europea unica, una forte capacità di generazione di cassa e un significativo potenziale di crescita in un mercato in rapida evoluzione“, ha sottolineato Mingrone, dicendosi “onorato di guidare il Gruppo in questa nuova fase del suo percorso e determinato a cogliere appieno le opportunità, insieme ai nostri clienti e partner in tutta Europa. Sono fiducioso che, grazie alla qualità e all’impegno del nostro personale, continueremo a rafforzare il nostro posizionamento e a creare valore nel tempo”.