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mercoledì 25 marzo 2026

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Fisco, l’Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025

Fisco, l’Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025
Tommaso Tetro
Tommaso Tetro
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Risorse per le casse dello Stato, con una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. L’evento alla Camera con il direttore Vincenzo Carbone per la presentazione dei numeri dell’attività dell’anno scorso.

Buone notizie per il fisco. L’Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025. Risorse che vanno a finire nelle casse dello Stato. E’ infatti il miglior risultato di sempre – viene spiegato dal direttore Vincenzo Carbone all’evento per i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate alla presentazione dei numeri sull’attività del 2025 organizzato alla Camera – 36,2 miliardi, pari a 2,8 miliardi in più, con una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. A luglio dell’anno era stato annunciato un nuovo modello che puntava su controlli sprint e lotta alle frodi.

Si tratta della somma tra i 29 miliardi incassati dalle due Agenzie con il contrasto all’evasione fiscale (+10,3% sul 2024) e i 7,2 miliardi di recuperi ottenuti da Agenzia entrate-Riscossione per conto di altri enti (+1,4%). Crescono anche gli importi versati autonomamente dai cittadini per i tributi gestiti dalle Entrate (gettito spontaneo). Nel 2025 hanno superato quota 595 miliardi di euro (+2,8%).

In particolare i 29 miliardi di euro di recupero dell’evasione fiscale comprendono 15,9 miliardi versati direttamente dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle entrate, 6,9 miliardi corrisposti a seguito di una cartella, 3,3 miliardi frutto delle attività di promozione della compliance. A questi vanno aggiunti gli incassi da misure straordinarie (rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti) che ammontano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1%.

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