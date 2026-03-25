Buone notizie per il fisco. L’Agenzia delle Entrate recupera una cifra record nel 2025. Risorse che vanno a finire nelle casse dello Stato. E’ infatti il miglior risultato di sempre – viene spiegato dal direttore Vincenzo Carbone all’evento per i 25 anni dell’Agenzia delle Entrate alla presentazione dei numeri sull’attività del 2025 organizzato alla Camera – 36,2 miliardi, pari a 2,8 miliardi in più, con una crescita dell’8,4% rispetto al 2024. A luglio dell’anno era stato annunciato un nuovo modello che puntava su controlli sprint e lotta alle frodi.
Si tratta della somma tra i 29 miliardi incassati dalle due Agenzie con il contrasto all’evasione fiscale (+10,3% sul 2024) e i 7,2 miliardi di recuperi ottenuti da Agenzia entrate-Riscossione per conto di altri enti (+1,4%). Crescono anche gli importi versati autonomamente dai cittadini per i tributi gestiti dalle Entrate (gettito spontaneo). Nel 2025 hanno superato quota 595 miliardi di euro (+2,8%).
In particolare i 29 miliardi di euro di recupero dell’evasione fiscale comprendono 15,9 miliardi versati direttamente dai contribuenti dopo aver ricevuto un atto dell’Agenzia delle entrate, 6,9 miliardi corrisposti a seguito di una cartella, 3,3 miliardi frutto delle attività di promozione della compliance. A questi vanno aggiunti gli incassi da misure straordinarie (rottamazione delle cartelle e pagamenti residui derivanti dalla definizione delle liti pendenti) che ammontano a 2,9 miliardi, in calo del 17,1%.