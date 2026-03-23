OnlyFans, morto il proprietario del sito Leo Radvinsky: aveva 43 anni

L’imprenditore di origini ucraine e statunitensi aveva un tumore

E’ morto a 43 anni il proprietario di Only Fans Leo Radvinsky. L’imprenditore di origini ucraine e statunitensi era affetto da un tumore. La notizia della sua scomparsa è stata confermata al Daily Mail dalla società di contenuti per adulti, che si dice “rattristata”. “Leo si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro. La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile”, ha affermato il portavoce al quotidiano britannico. Radvinsky aveva un patrimonio netto stimato in 4,7 miliardi di dollari, dovuto in gran parte alla partecipazione di maggioranza della sua società, la Fenix International Limited, in OnlyFans.

Era azionista di maggioranza del sito: un patrimonio da 4,7 mld di dollari

Era amministratore e azionista di maggioranza della società, che aveva rilevato nel 2018 dalla famiglia Stokely nel Regno Unito. Sotto la sua guida la piattaforma si era sviluppata in modo esponenziale. Nel 2024, gli utenti hanno speso la cifra record di 7,2 miliardi di dollari di abbonamenti sul sito.

Radvinsky stava tentando di vendere la maggioranza di Of

Radvinsky era stato recentemente in trattative per vendere una quota del 60% di OnlyFans nell’ambito di un accordo che avrebbe valutato il sito circa 5,5 miliardi di dollari, scrive il Daily Mirror Secondo Bloomberg, Architect Capital, una società di investimento con sede a San Francisco, aveva presentato un’offerta che prevedeva un finanziamento di circa 2 miliardi di dollari. A febbraio, le trattative erano ancora in una fase iniziale.