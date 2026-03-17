Inflazione in salita, +0,7% a febbraio

L’inflazione sale dello 0,7% a febbraio 2026. Lo rileva l’Istat; le stime a inizio marzo disegnavano del resto un quadro di movimenti verso l’alto.

Accelerazione dei prezzi

L’inflazione registra “una sensibile accelerazione a +1,5%, dal +1% di gennaio, dovuta soprattutto all’evoluzione dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+4,9%) e dei servizi relativi ai trasporti (+2,9%)”. A sostenere la dinamica inflazionistica generale contribuiscono “anche i prezzi degli alimentari non lavorati (+3,7%)”. L’unico effetto di contenimento rilevante si deve all’ampliarsi della flessione dei prezzi degli energetici (-6,6%).

Carrello della spesa a +2%

La crescita su base annua dei prezzi del carrello della spesa è pari a +2% (da +1,9%), mentre l’inflazione di fondo sale a +2,4% (da +1,7%).

Variazione annuale dei prezzi a +1,5%

Nel mese di febbraio 2026, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +1,5% su base annua (da +1% di gennaio); la stima preliminare era +1,6%.

A febbraio 2026, i prezzi dei beni mostrano un lieve calo su base annua (-0,2%, come a gennaio), mentre i prezzi dei servizi aumentano il loro ritmo di crescita (da +2,5% a +3,6%). Il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni, dunque, aumenta, passando da +2,7 punti percentuali a +3,8 punti percentuali. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano appena (da +1,9% a +2%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto restano stabili (a +1,9%).

Inflazione acquisita a 1,1%

L’inflazione acquisita per il 2026 è pari a +1,1% sia per l’indice generale sia per la componente di fondo. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo registra una variazione pari a +0,5% su base mensile e a +1,5% su base annua (da +1% del mese precedente). L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale pari a +0,5% e una tendenziale di +1,1%.