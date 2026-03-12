Rinviata la tassa sui piccoli pacchi. Slitta infatti al 30 giugno la tariffa da 2 euro sui piccoli pacchi extra Ue e l’iperammortamento varrà anche per i beni prodotti nei Paesi fuori dall’accordo sullo Spazio economico europeo. Lo comunica il ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) che annuncia anche un provvedimento legislativo di prossima emanazione per intervenire sulla legge di Bilancio.
Un balzello che pur essendo stato contemplato nella Manovra 2026 già dopo pochi giorni si era rivelata un boomerang per l’Italia.
In particolare – spiega il Mef – verranno modificate “le disposizioni che hanno introdotto un contributo amministrativo a copertura delle spese collegate alle importazioni di piccole spedizioni di valore inferiore ai 150 euro“. Verrà previsto il rinvio fino al 30 giugno 2026 dell’applicazione delle suddette disposizioni.
Cambieranno anche “le disposizioni che stabiliscono le regole per la determinazione dell’imponibile Iva relativo alle permute. Verrà precisato che il nuovo criterio, che assume quale base imponibile Iva delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento l’ammontare complessivo dei costi si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati dal primo gennaio 2026“. Di conseguenza, “per i contratti stipulati in data anteriore al primo gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale”. Questa soluzione, “nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente”.