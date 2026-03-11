Accesso Archivi

Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina, Krups

Stefano Pagani, ceo di Sbam
LaPresse
Il mandato riguarda l’intero perimetro di comunicazione dei tre marchi. La scelta riconosce “la capacità dell’agenzia super-powered by Jakala di lavorare su brand strutturati e articolati, costruendo progetti capaci di tenere insieme visione strategica e creatività”.

Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina e Krups, tre brand strategici del portfolio Groupe Seb per il mercato italiano. Il mandato di Sbam creative agency riguarda l’intero perimetro di comunicazione dei marchi, on e off line, con un focus sull’ideazione creativa e sulla produzione di contenuti, dal mondo social alle campagne radio, dall’influencer marketing alle attivazioni speciali e on-field.

Una scelta che riconosce la capacità dell’agenzia super-powered by Jakala di lavorare su brand strutturati e articolati, costruendo progetti capaci di tenere insieme visione strategica, creatività e attivazione concreta sui diversi touchpoint.

Sbam è un partner in grado di entrare con competenza nel merito dei nostri brand e dei nostri prodotti, valorizzandone identità e posizionamento – dichiara Debora Gervanotti, Community, pr & social media manager di Groupe Seb Italia – il team ha lavorato con un approccio e sensibilità creativa che ha permesso di sviluppare uno storytelling coerente e integrato nella nostra content strategy multicanale. La loro capacità di costruire valore nel lungo periodo attraverso contenuti, linguaggi e format soprattutto social è uno degli elementi che ci ha portato a consolidare e ampliare ulteriormente questa collaborazione”.

“L’ampliamento della collaborazione con Groupe Seb è un segnale molto forte, che ci rende molto fieri non solo del nostro lavoro, ma anche del nostro modo di lavorare – dichiara Stefano Pagani, ceo di Sbam – la riconferma su Rowenta e la fiducia accordata su Moulinex, Lagostina e Krups dimostrano che Sbam è oggi riconosciuta come un partner solido, capace di gestire grandi brand senza perdere energia creativa. È una soddisfazione vedere confermato il nostro valore nell’affiancare brand strutturati con un approccio operativo sano e robusto, costruito su misura, e una visione creativa capace di far parlare le persone, non solo i comunicati stampa”.

La nuova acquisizione si inserisce “in un rapporto già avviato da gennaio dello scorso anno con Rowenta, confermato anche per il 2026, e consolida Sbam come agenzia creativa di riferimento di Groupe Seb per il mercato italiano per tutti i brand del gruppo”. Oltre alle attività di comunicazione classiche, sono comprese anche le attività di Crm e relazione con il consumatore, che verranno curate da Sbam con il supporto del team di marketing operations di Jakala.

Tra i progetti più rilevanti, già messi a punto, un’importante attivazione cinematografica a Milano insieme a Rai Pubblicità, all’interno del multisala di Merlata Bloom, che ha visto Rowenta protagonista di una vera e propria domination del foyer: dagli spazi di ingresso alle sale, il brand ha accompagnato il pubblico con schermi, grafiche e allestimenti immersivi, offrendo la possibilità di testare i prodotti in un contesto inedito per il mondo del cleaning.

Accanto all’attivazione cinema, Sbam ha sviluppato format social e creator-led per le linee X-Clean e X-Force, costruendo veri e propri mondi narrativi attorno ai singoli prodotti: dagli ‘esperti del pulito’ raccontati con un linguaggio pop e ironico, fino a team di creator chiamati a interpretare la pulizia quotidiana come una sfida concreta, credibile e vicina alla vita reale.

