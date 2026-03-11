Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina, Krups

Il mandato riguarda l’intero perimetro di comunicazione dei tre marchi. La scelta riconosce “la capacità dell’agenzia super-powered by Jakala di lavorare su brand strutturati e articolati, costruendo progetti capaci di tenere insieme visione strategica e creatività”.

Sbam si aggiudica la comunicazione di Moulinex, Lagostina e Krups, tre brand strategici del portfolio Groupe Seb per il mercato italiano. Il mandato di Sbam creative agency riguarda l’intero perimetro di comunicazione dei marchi, on e off line, con un focus sull’ideazione creativa e sulla produzione di contenuti, dal mondo social alle campagne radio, dall’influencer marketing alle attivazioni speciali e on-field.

Una scelta che riconosce la capacità dell’agenzia super-powered by Jakala di lavorare su brand strutturati e articolati, costruendo progetti capaci di tenere insieme visione strategica, creatività e attivazione concreta sui diversi touchpoint.

“Sbam è un partner in grado di entrare con competenza nel merito dei nostri brand e dei nostri prodotti, valorizzandone identità e posizionamento – dichiara Debora Gervanotti, Community, pr & social media manager di Groupe Seb Italia – il team ha lavorato con un approccio e sensibilità creativa che ha permesso di sviluppare uno storytelling coerente e integrato nella nostra content strategy multicanale. La loro capacità di costruire valore nel lungo periodo attraverso contenuti, linguaggi e format soprattutto social è uno degli elementi che ci ha portato a consolidare e ampliare ulteriormente questa collaborazione”.

“L’ampliamento della collaborazione con Groupe Seb è un segnale molto forte, che ci rende molto fieri non solo del nostro lavoro, ma anche del nostro modo di lavorare – dichiara Stefano Pagani, ceo di Sbam – la riconferma su Rowenta e la fiducia accordata su Moulinex, Lagostina e Krups dimostrano che Sbam è oggi riconosciuta come un partner solido, capace di gestire grandi brand senza perdere energia creativa. È una soddisfazione vedere confermato il nostro valore nell’affiancare brand strutturati con un approccio operativo sano e robusto, costruito su misura, e una visione creativa capace di far parlare le persone, non solo i comunicati stampa”.

La nuova acquisizione si inserisce “in un rapporto già avviato da gennaio dello scorso anno con Rowenta, confermato anche per il 2026, e consolida Sbam come agenzia creativa di riferimento di Groupe Seb per il mercato italiano per tutti i brand del gruppo”. Oltre alle attività di comunicazione classiche, sono comprese anche le attività di Crm e relazione con il consumatore, che verranno curate da Sbam con il supporto del team di marketing operations di Jakala.

Tra i progetti più rilevanti, già messi a punto, un’importante attivazione cinematografica a Milano insieme a Rai Pubblicità, all’interno del multisala di Merlata Bloom, che ha visto Rowenta protagonista di una vera e propria domination del foyer: dagli spazi di ingresso alle sale, il brand ha accompagnato il pubblico con schermi, grafiche e allestimenti immersivi, offrendo la possibilità di testare i prodotti in un contesto inedito per il mondo del cleaning.

Accanto all’attivazione cinema, Sbam ha sviluppato format social e creator-led per le linee X-Clean e X-Force, costruendo veri e propri mondi narrativi attorno ai singoli prodotti: dagli ‘esperti del pulito’ raccontati con un linguaggio pop e ironico, fino a team di creator chiamati a interpretare la pulizia quotidiana come una sfida concreta, credibile e vicina alla vita reale.