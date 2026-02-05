Il fisco scova 200mila evasori totali. La comunicazione è arrivata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, nel corso del suo intervento a Telefisco 2026.

Nel 2025 sono stati trovati 200mila evasori, tra persone fisiche e imprese: alcuni non hanno presentato la dichiarazione, altri erano totalmente sconosciuti alle Entrate. Secondo Carbone il 57% di questi soggetti – quindi 116mila persone – non aveva proprio presentato la dichiarazione pur essendo tenuti a farlo perché avevano redditi da dichiarare; il restante 43% (86mila soggetti) erano del tutto sconosciuti al fisco, nel senso che svolgevano la loro attività completamente in nero.

Nel 2026 partiranno 2 milioni e 400mila lettere di compliance, con cui i cittadini verranno avvisati che sono presenti irregolarità nella loro dichiarazione dei redditi.

Il direttore Carbone mette poi in evidenza che le analisi del rischio dell’Agenzia si basano su criteri selettivi e partendo da questi si riesce a intercettare quelle casistiche che presentano incongruenze particolarmente significative. E’ grazie a questo lavoro che si è giunti a scoprire l’anno scorso oltre 200mila evasori totali.