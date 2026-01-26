L’oro supera la soglia storica dei 5.000 dollari

Il prezzo dell’oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescata dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’oro ha raggiunto i 5.026 dollari l’oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l’argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l’oncia.

I prezzi spot dell’oro sono saliti dell’1,98% a 5.081,18 dollari l’oncia dopo aver raggiunto in precedenza i 5.092,71 dollari. I future sull’oro statunitense con consegna a febbraio sono saliti del 2,01% a 5.079,30 dollari l’oncia. Il prezzo del metallo è aumentato del 64% nel 2025 a causa della forte domanda di beni rifugio, dell’allentamento della politica monetaria statunitense, degli intensi acquisti da parte delle banche centrali (la Cina ha continuato gli acquisti di oro per il quattordicesimo mese consecutivo a dicembre) e degli afflussi record negli ETF. Quest’anno i prezzi sono aumentati di oltre il 17%.

L’ultimo catalizzatore “è essenzialmente una crisi di fiducia nell’amministrazione statunitense e nelle risorse statunitensi, innescata da alcune decisioni sbagliate prese dall’amministrazione Trump la scorsa settimana”, ha affermato Kyle Rodda, analista senior di mercato presso Capital.com. Mercoledì il presidente degli Stati Uniti ha fatto marcia indietro sulle minacce di imporre dazi agli alleati europei come leva per impadronirsi della Groenlandia.