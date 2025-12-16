Clima, riparte l’Italian Climate Incubator: candidature aperte fino al 10 gennaio

Torna per il terzo anno consecutivo l’Italian Climate Incubator, il programma gratuito di formazione e incubazione promosso da The Good Lobby e rivolto ad attivisti, associazioni e organizzazioni della società civile impegnati nella risposta alla crisi climatica e nella costruzione di una transizione ecologica più giusta. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’Italian Climate Incubator si conferma come uno spazio di apprendimento, confronto e crescita dedicato a chi lavora quotidianamente nell’ambito della giustizia sociale, clima e ambiente, e desidera acquisire nuovi strumenti concreti per rafforzare sempre più l’impatto delle proprie azioni. Il percorso, che prenderà avvio a gennaio 2026 e si concluderà a settembre dello stesso anno, è pensato per organizzazioni della società civile – associazioni, ONG, gruppi informali e movimenti – che operano sui temi del clima, dell’ambiente e della giusta transizione, indipendentemente dalla loro dimensione o dal livello di esperienza pregressa in attività di advocacy.

Un percorso per rafforzare capacità e strategie

Fino al 10 gennaio 2026 sarà possibile inviare la propria candidatura per prendere parte alla terza edizione che, combinando l’attenzione alla formazione, alla mentorship e all’accompagnamento operativo, aiuta le organizzazioni partecipanti a consolidare competenze, chiarire le proprie priorità strategiche e aumentare la capacità di incidere nei processi decisionali. Il programma della prossima edizione si articola in:

due incontri in presenza e sei sessioni online;

mentoring personalizzato;

moduli dedicati ad advocacy, campaigning, comunicazione strategica, community organizing, contenzioso strategico e fundraising;

supporto nella definizione di strategie operative e nella costruzione di campagne efficaci.

Un format consolidato e ad alto impatto

12 sessioni formative online, 6 incontri in presenza e 15 ore di mentorship personalizzata per ciascuna organizzazione: sono questi soltanto alcuni dei risultati ottenuti, tra il 2023 e il 2025, dalle prime due edizioni dell’Italian Climate Incubator al fianco di 20 organizzazioni della società civile. Grazie alla partecipazione al percorso, decine di campagne sono state rafforzate o lanciate negli scorsi anni e le organizzazioni partecipanti hanno registrato un incremento significativo delle competenze in advocacy, comunicazione strategica e costruzione di alleanze. Le esperienze maturate dimostrano come un accompagnamento strutturato, unito a mentorship e supporto operativo, permetta anche a realtà piccole o informali di acquisire credibilità, visione strategica e maggiore capacità di incidere sulle politiche legate alla crisi climatica. In un momento cruciale per la transizione ecologica, The Good Lobby invita organizzazioni, gruppi locali, reti, fondazioni ed enti territoriali a diffondere la call e a sostenere la partecipazione al programma come opportunità concreta per agire con maggiore efficacia nelle comunità e negli spazi decisionali. Le candidature possono essere inviate entro il 10 gennaio 2026 compilando il form online disponibile a questo LINK.