Sector Alarm in tv con il suo primo spot a firma Sbam

L’uomo più sereno del mondo: eccolo il protagonista del primo spot TV di Sector Alarm, firmato da SBAM, creative agency super-powered by JAKALA. Con 30 anni di esperienza a livello europeo e dopo 4 anni al fianco degli italiani per prendersi cura della loro sicurezza, l’azienda alza ora il volume della sua comunicazione per farsi conoscere ancora di più a una audience nazionale. “‘Serenità‘ è la parola chiave su cui abbiamo costruito il nostro primo film per il mercato italiano – commenta Nicolò Grosoli, Marketing Director di Sector Alarm Italia – La serenità di poter delegare a veri esperti di sicurezza la protezione della propria famiglia e della propria casa, con un sistema che non è un semplice allarme ma una soluzione completa contro tutto ciò che può accadere: furti, effrazioni, allagamenti, principi d’incendio, emergenze sanitarie. Abbiamo scelto un tono leggero e una musica memorabile per raccontare questa promessa”. È una promessa che Sector Alarm mantiene grazie a sistemi altamente tecnologici, affidabili e intuitivi, un’eccezionale rapidità di risposta, trasparenza contrattuale e una cura per il cliente finale in tutte le fasi dallo studio di sicurezza gratuito all’installazione, fino alla manutenzione – testimoniata da un punteggio di 4,9 stelle su 5 su Trustpilot. Il film è firmato da SBAM Creative Agency e pianificato da Havas Media. Giorgio Bologna, Head of Creative di SBAM, commenta: “In un mondo dove l’emozione più diffusa è l’ansia, abbiamo lasciato parlare la sensazione che dà il sentirsi protetti. Così sicuri e sereni che possiamo dimenticare qualsiasi rischio. Ecco perché il trattamento che abbiamo scelto per il primo spot TV di Sector Alarm ci porta in un mondo ‘idilliaco’, un mondo in cui un sistema di sicurezza discreto ma sempre presente ci trasforma da individui eternamente in stato di ansia in persone baciate da una inscalfibile serenità. Quella che vedrete nel film è la storia de ‘L’uomo più sereno del mondo’, perché grazie a Sector Alarm quell’uomo (ma ovviamente anche la donna, il cane, il criceto, i nonni, le zie, i suoceri più sereni del mondo) possiamo essere tutti noi“.