Mediobanca, sciolto il patto di consultazione tra soci

Sciolto il patto di consultazione tra i soci di Mediobanca. Lo comunica lo stesso istituto bancario in un estratto pubblicato sul proprio sito. Con riferimento all’Accordo di consultazione, pari al 5,97% del capitale, i soci “ne hanno unanimemente convenuto lo scioglimento, con efficacia dall’8 settembre 2025”, si legge nella nota, il giorno dopo la chiusura con successo dell’Opas lanciata da Mps.

A Milano corrono Mps e Mediobanca, oltre +5% dopo il successo dell’Opas

Corrono a Piazza Affari i titoli di Mps e Mediobanca all’indomani del successo dell’Opas della banca senese su Piazzetta Cucchia al 62,3%. A meno di un’ora dall’avvio delle contrattazione, accelerano rispetto all’inizio di seduta positivo: Mps supera il +5%, così come Mediobanca che viaggia a ridosso. Al traino anche altri titoli bancari, con Banco Bpm +1,26%.

Mps chiude l’offerta per Mediobanca al 62,3%

Ha avuto successo l’Opas di Monte Paschi, la più antica banca al mondo, su Mediobanca. Alla chiusura dell’offerta, fissata per lunedì 8 settembre, le adesioni hanno raggiunto il 62,3%, anche se i numeri potrebbero salire ancora con la riapertura dei termini per cinque giorni, dal 16 al 22 settembre. “Con questa operazione si dà vita a una nuova forza competitiva tra i leader nel settore bancario italiano, con un’ampia e diversificata gamma di prodotti e servizi a beneficio delle famiglie, delle imprese e dei territori”, ha fatto sapere in una nota l’istituto senese.