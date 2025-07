Banche, Giorgino: “Bene Tar su no vincoli Golden power a depositi/impieghi”

“Il senso della sentenza del Tar del Lazio è certamente quello di ridurre l’impatto del Golden Power esercitato dal Governo ma non del tutto. Ne emerge un quadro per Unicredit meno penalizzante, ma a mio avviso andrà valutato se quanto stabilito dalla giustizia amministrativa sarà davvero ritenuto sufficiente per continuare a mantenere alto l’interesse a procedere con l’offerta su Banco Bpm”. Così a LaPresse Marco Giorgino, Presidente di Nedcommunity, l’associazione italiana degli amministratori indipendenti e non esecutivi ed esperti di governance.

“Trovo molto condivisibile – prosegue – che non si possa procedere a vincolare nel tempo il rapporto depositi/impieghi, variabile centrale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione creditizia e che condiziona in modo significativo i risultati e i rischi di una banca, se non nell’ambito di un piano strategico e industriale che solo la banca può valutare. Peraltro, sappiamo quanto oggi le Autorità di Vigilanza bancarie siano focalizzate sull’equilibrio nel tempo tra capitale, rischi e rendimenti e quanto, quindi, stabilire ex ante il rapporto depositi/impieghi non sia possibile. Allo stesso modo, il mantenimento nel tempo dell’attività di project finance nel portafoglio di Unicredit e non solo di Banco BPM, aspetto che sarebbe stato anche accettabile, è un elemento che mina la libertà d’azione dell’istituto con un’ingerenza che probabilmente va oltre le necessità”.

“Meno condivisibile è la posizione sul mantenimento del peso attuale degli investimenti di Anima in titoli di emittenti italiani. La concentrazione e, di conseguenza, la diversificazione di un portafoglio finanziario vanno valutati nel tempo in modo dinamico. L’approccio, a volte dogmatico e a tratti demagogico, che il risparmio va prioritariamente investito dove è prodotto va sempre valutato nell’ambito di un equilibrio rendimento – rischio che massimizzi il valore per chi quel risparmio lo ha accumulato con impegno nel tempo. Pertanto, la definizione di limiti geografici nell’ambito dell’asset allocation è una cosa da guardare con attenzione”, conclude Giorgino.