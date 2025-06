Ancora pochi giorni per ricevere il rimborso Irpef nella busta paga di luglio

La data del 20 giugno 2025 è importante per chi presenta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, perché in questo giorno, secondo le norme di legge, si verificano due scadenze: ecco quali.

Annullamento della dichiarazione dei redditi precompilata

Il 20 giugno è l’ultima data in cui è possibile annullare, in caso di errori, una dichiarazione già inviata una sola volta tramite l’applicazione online dell’Agenzia delle Entrate, e presentare successivamente una nuova dichiarazione 730.

Ricevere il rimborso Irpef nella busta paga di luglio

Inoltre, chi presenta il modello 730 entro il 20 giugno potrà ricevere il rimborso Irpef direttamente nella busta paga di luglio o nella rata di pensione, a partire da quel mese. Per chi invia la dichiarazione dei redditi tra il 1° e il 20 giugno 2025, infatti, il rimborso Irpef verrà accreditato entro il 29 giugno 2025. La presentazione del modello 730 può essere effettuata fino al 30 settembre 2025, ma presentandolo entro il 20 giugno si anticipano i tempi per il rimborso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata