Dal professore dell’Università di Basilea un appello ai giovani: “L’economia non si occupa realmente del mondo in cui viviamo: studiate per cambiare paradigma”

“La democrazia sta colando a picco in moltissimi Paesi del mondo, questo oggi è il problema più importante per il futuro dal punto di vista economico e sociale: dobbiamo fare di tutto per capire perché questo sta accadendo, dobbiamo lavorare sull’economia politica”. Questo il messaggio di Bruno Frey, professore di Economia all’Università di Basilea, lanciato durante la seconda giornata della Conferenza internazionale “Renaissance in Economics. Manifesto for New Economy”, evento organizzato dal Festival Nazionale dell’Economia Civile in corso ieri e oggi a Firenze.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata