Il Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti a margine dell'evento in corso a Sorrento dal titolo 'Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo'

“Se cresce il Sud, cresce il Paese, cresce l’Europa, cresce tutta l’area del Mediterraneo allargato che è fatta di 1.300.000.000 di persone e 13 trilioni di dollari di Pil. Pensate che magnete immenso di sviluppo. Il nemico numero uno sono i malpancisti, i gufi, i negativi, quelli per cui non va mai bene niente”. Così Valerio De Molli, Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti, a margine dell’evento in corso a Sorrento dal titolo ‘Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo’.

