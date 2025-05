Il Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti a margine dell'evento in corso a Sorrento dal titolo 'Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo'

“Il mantra di THEA è da sempre senza imprenditori non c’è crescita e non c’è futuro. Nel settore manifatturiero al Sud troviamo il segno più davanti in tutte le regioni tranne il Molise, vuol dire che c’è vitalità e ci sono investimenti. Un primo segnale sotto traccia che dimostra questo spirito in controtendenza con quanto sta avvenendo al Nord”. Lo ha dichiarato Valerio De Molli, Managing Partner and Ceo di The European House Ambrosetti a margine dell’evento in corso a Sorrento dal titolo ‘Verso Sud: Forum Internazionale del Mediterraneo’.

