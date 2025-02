L'accademia guidata dall'ex ministro Lorenzo Fioramonti

LPN-Imprese: arriva ‘Campus’, scuola sostenibilità Nativa per leader futuro

Roma, 3 feb. (LaPresse) – Arriva ‘Campus’, la scuola di sostenibilità di Nativa (società benefit che si occupa di innovazione sostenibile) per formare i leader del futuro.

L’iniziativa si rivolge a professionisti, imprenditori e studenti interessati a comprendere e applicare modelli di business sostenibili, offrendo un approccio pratico basato su evidenze scientifiche e ispirato ai principi della natura.

Il primo corso, ‘Regenerative mindset’, partirà il 22 febbraio e sarà il primo di una serie di percorsi formativi pensati “per costruire una nuova generazione di leader capaci di guidare la transizione ecologica”; le iscrizioni sono già aperte (‘nativalab.com/campus’).

Secondo Lorenzo Fioramonti, academic director di Campus, professore universitario ed ex ministro dell’Istruzione, il progetto mira a creare un cambiamento culturale profondo: “Il nostro obiettivo è formare una nuova generazione di leader capaci di guidare le organizzazioni verso un’economia rigenerativa. Il primo corso segna un passo fondamentale per chi vuole essere parte di questa trasformazione”. (segue).

Roma, 3 feb. (LaPresse) – Campus nasce proprio per colmare un divario: “La sostenibilità non è più un’opzione, ma una necessità per imprese e professionisti che vogliono restare competitivi in un mondo in rapido cambiamento. Tuttavia, il passaggio da un modello economico lineare a uno rigenerativo richiede nuove competenze e una mentalità diversa”.

“Negli ultimi anni – spiega Valentina Ciurlante, evolution guide di Nativa e parte del core team del progetto – abbiamo lavorato con università e aziende in Italia e all’estero per promuovere l’innovazione sostenibile. Con Campus vogliamo trasformare questa esperienza in un percorso formativo dedicato a chi vuole essere protagonista del cambiamento”.

Il corso offre una panoramica sui principali strumenti per integrare la sostenibilità nei processi aziendali e fornisce competenze pratiche su governance e società benefit, normative Esg e misurazione dell’impatto, strategie avanzate di sostenibilità, case study e best practice. Campus non si limiterà a un solo corso. Nei prossimi mesi verranno lanciati nuovi percorsi di specializzazione su temi cruciali come governance sostenibile, decarbonizzazione, finanza Esg e trasformazione delle filiere produttive. L’offerta formativa includerà anche moduli dedicati a settori strategici come la moda, l’agroalimentare e la manifattura, dove l’adozione di modelli rigenerativi può generare un impatto significativo.

