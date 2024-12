Cristiano Cesario e Nicola Vittadini

Nel settore del talent management, della produzione creativa, della comunicazione e dell’influencer marketing

L’agenzia Wannabe celebra il 2024 come un anno da record con un fatturato previsto di 12 milioni di euro e consolidando la sua posizione come realtà leader nel settore del talent management, della produzione creativa, della comunicazione e dell’influencer marketing. Il 2024 è stato anche un importante anno di crescita e trasformazione per la società, che si è strutturata ulteriormente, dando vita al brand Wnb Network, formato da tre poli distinti, ma complementari: Wnb Management, dedicato al talent management e al supporto di una vasta rete di talenti; Wnb Production, specializzato nella produzione creativa e nella comunicazione integrata; Wnb Records, una nuova etichetta discografica che segna l’ingresso dell’azienda nel mondo musicale. Fondata nel 2015 da Cristiano Cesario, a cui si è unito Nicola Vittadini nel 2020 come partner e co-managing director, nel corso di quest’anno l’agenzia Wannabe – attraverso le sue due sedi principali di Milano e Napoli e un team di 40 dipendenti – ha supportato oltre 100 talent tra creator, artisti, attori, sportivi e personalità televisive e gestito oltre 1000 contratti pubblicitari e consulenze.

“Il 2024 è stato un anno di grande trasformazione per il mercato dell’influencer marketing, sono cambiati la tipologia dei talent ricercati dai clienti, la modalità di gestione dei contenuti brandizzati sui social e il Tov richiesto”, ha dichiarato Nicola Vittadini, partner e managing director. “Questo contesto di cambiamento è stato uno stimolo per rafforzare un processo di riposizionamento che l’azienda aveva già iniziato lo scorso anno e che ha avuto modo di consolidare nel 2024”. Il 2025 segnerà il decimo anniversario dell’azienda dalla sua fondazione.

