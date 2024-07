L'azienda: "Utile trimestre +16% pari a 2.7 miliardi"

Unicredit ha annunciato di aver stipulato un accordo vincolante per l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Vodeno e Aion Bank. Il prezzo di acquisto per l’acquisizione del 100% delle due società è pari a circa 370 milioni di euro. “Vodeno e Aion Bank – si legge in un comunicato – combinano una piattaforma innovativa, scalabile e flessibile basata sul cloud con servizi finanziari basati sulla licenza bancaria di Aion, per offrire un Banking-as-a-Service end-to-end completo per le società finanziarie e non finanziarie in tutta Europa. Inoltre sono in grado di incorporare soluzioni finanziarie, tra cui conti correnti, depositi, prestiti e servizi di pagamento, direttamente nei processi di retailer, marketplace, e-commerce, fintech, fornitori di tecnologia finanziaria e banche”.

“Questo investimento ci consente di sfruttare la tecnologia e il talento di Vodeno per potenziare ulteriormente la loro tecnologia proprietaria, utilizzandola come sandbox per sviluppare, testare e innovare a beneficio del nostro intero gruppo”, ha dichiarato Andrea Orcel amministratore delegato di Unicredit. “La combinazione di Aion Bank con questa tecnologia integrata ci dà la possibilità di entrare in specifici segmenti di clientela e in interi mercati in tutta Europa, offrendo ulteriori opportunità per impiegare in modo efficiente il nostro capitale in eccesso”, ha aggiunto.

Unicredit: “Utile trimestre +16% pari a 2.7 miliardi, ricavi +6%”

Quattordicesimo trimestre consecutivo di crescita redditizia e di qualità e primo semestre record, con un utile netto pari a 2,7 miliardi di euro per Unicredit, in rialzo del 16% rispetto all’anno precedente. Lo rende noto la società in un comunicato. Ricavi netti per 6.3 miliardi di euro, in rialzo del 6% anno su anno, con una crescita del 2% del margine di interesse a 3.6 miliardi, e una forte crescita del 10% delle commissioni a 2.1 miliardi.

