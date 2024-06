L'ad di Trenitalia Corradi presenta il servizio pensato per gli utenti del Frecciarossa in attesa: "Il prossimo è Napoli ma poi c'è Firenze e Bologna"

“Siamo veramente emozionati perché siamo partiti col nuovo ‘Freccia Lounge‘ a Roma e il giorno dopo della partenza a Roma già pensavamo a Milano, quindi oggi ci siamo, c’è l’inaugurazione, abbiamo cercato di pensare veramente ai nostri clienti. Lo spazio è disegnato per essere bello, ma è disegnato soprattutto per essere comodo, per essere efficiente, efficace, per offrire un buon servizio”. Così l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi parla del nuovo allestimento del ‘Freccia Lounge’, la sala d’aspetto degli utenti del Frecciarossa della stazione di Milano Centrale, inaugurato mercoledì mattina 19 giugno. “Ci sarà come abbiamo fatto a Roma un catering che aiuta chi arriva e deve aspettare mezz’ora o un’ora prima di prendere il treno ma ci sarà anche una sala riunioni per chi deve lavorare e può avere uno spazio riservato dove stare in tranquillità e fare le proprie riunioni”, ha proseguito Corradi: “Sarà una crescita che vedrete anche nelle altre città importanti dell’alta velocità. Il prossimo è Napoli ma poi c’è Firenze e Bologna”, ha concluso.

