La vicepresidente esecutiva della Commissione europea: "Occorre porre rimedio ai problemi di concorrenza"

“Stiamo ancora discutendo su come porre rimedio ai problemi di concorrenza, come facciamo in ogni caso. Quando abbiamo problemi di concorrenza è perché c’è il rischio che i consumatori debbano pagare prezzi più alti o che non abbiano la stessa scelta di frequenze che potrebbero desiderare. Quindi la discussione è in corso e non abbiamo ancora conclusioni”. Lo ha detto la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, rispondendo a una domanda sulla valutazione dell’Antitrust Ue alle nozze Ita-Lufthansa. Sulle critiche sollevate dalle parti sulle indiscrezioni di rinunciare ad alleanze coi vettori transatlantici o ai voli con gli Usa, “tendo a non commentare i sentimenti. Sono privati”, ha risposto Vestager.

