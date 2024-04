Il direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 a margine della presentazione a Milano

“La scommessa è quella di fare ancora meglio dell’anno scorso che fu un successo clamoroso. Dal 23 al 26 maggio a Trento per raggiungere questo obbiettivo avremo accademici da tutto il mondo, italiani, europei, anglosassoni e in arrivo perfino dalla Cina due professori della scuola del partito Comunista Cinese, occasioni rare da vedere in Europa e nell’intero Occidente. Poi abbiamo 5 premi Nobel, una moltitudine di economisti e una rappresentanza di 22 membri del Governo, Elly Schlein, Romano Prodi e Paolo Gentiloni”. Così il direttore del Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24, Fabio Tamburini, a margine della presentazione a Milano della 19esima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

