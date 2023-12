Costituita a Napoli nel 2011, è una società attiva nel campo dell’editoria, diventata punto di riferimento per tutto il settore

Grimaldi Alliance con un team multidisciplinare composto da Paolo Daviddi, Monica Ronzitti, Angelica Codazzi, Alessandra Braccio per gli aspetti legali, Francesco Pellone, Carlo Cugnasca, Fabrizia Pellone, Massimo Coppin per la parte fiscale e da Giovanni Maria Conti, Lorenzo Piccinini, Pellone Fabrizia, Gianluca Giurazza che hanno curato la parte di controllo di gestione ha curato lo sbarco in Borsa sul segmento Euronext Growth Milan della Simone S.p.A.

In particolare, la Simone S.p.A., costituita a Napoli nel 2011, è una società attiva nel campo dell’editoria. È a capo dell’omonimo Gruppo che conta al suo interno sei società, Simone S.p.A., Editrice Ardea S.r.l., Dike Giuridica S.r.l., Il Gatto Verde Edizioni S.r.l., Font Cafè S.r.l. e Libri e Professioni S.r.l. e un marchio, Edizione Simone, con oltre cinquant’anni di storia. Oggi la società è un punto di riferimento per tutto il settore dell’editoria italiana, nel quale si contraddistingue per la grande quantità di contenuti ad elevato livello di specializzazione che sviluppa, stampa, pubblica, promuove e vende. Grazie ai suoi marchi è in grado di offrire manuali di studio non soltanto in ambito giuridico ma anche per concorsi pubblici, abilitazioni professionali, esami di ammissione all’università e la didattica nelle scuole, senza dimenticare i libri per bambini.

Per il processo di quotazione il Gruppo Simone è stata assistito da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Emintad Italy S.r.l. come Financial Advisor, KPMG S.p.A. come Società di Revisione, da Adagio23 S.r.l. per la parte di Auditor per i dati non contabili, dall’Avv. Bruno Roberta come consulente Payroll, dallo Studio Cerulli per gli aspetti giuslavoristici e infine da RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. in qualità di KID Advisor.

