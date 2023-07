Il Direttore Generale Matteo Laterza annuncia le linee guida della politica di sostenibilità del gruppo

Riduzione entro il 2030 del 50% dell’intensità di carbonio del proprio portafoglio di investimenti finanziari gestiti direttamente. Taglio, sempre entro il 2030 e rispetto ai dati del 2019, del 46,2% delle emissioni di Scope 1 e Scope 2 legate a consumi elettrici, di gas e delle altre fonti energetiche per tutti gli edifici su cui il Gruppo Unipol ha un controllo diretto. Investimenti tematici per gli SDGs nel 2024 pari a 1,3 miliardi di euro, in crescita rispetto ai primi 862 milioni investiti a fine 2021 a sostegno dell’agenda 2030. Questi i principali obiettivi della politica di sostenibilità del Gruppo Unipol, le cui linee guida sono state oggi illustrate a Milano dal Direttore Generale del Gruppo Matteo Laterza.

“Unipol ha aderito alla Net Zero Asset Owner Alliance lo scorso anno, perché è un’associazione di investitori che hanno deciso di intraprendere un certo percorso perché unisce l’ambizione di essere sul mercato di questi soggetti con la volontà di raggiungere sugli obiettivi al 2050 sui cambiamenti climatici. Questo lo si fa con politiche di investimento adeguate, con l’obiettivo di selezionare un portafoglio di attivi finanziari che rispetti questa visione”, ha spiegato Laterza. “La nostra capacità di convogliare risorse verso aziende attive nel ridurre il loro impatto sui cambiamenti climatici è importante. Per noi è un tema strategico, il tema della sostenibilità è fortemente integrato nei processi aziendali e nella cultura in cui noi facciamo impresa. Dobbiamo considerare gli elementi legati all’ambiente nel monitoraggio dei rischi sulla nostra azione”, ha aggiunto Laterza.

