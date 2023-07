Lo racconta Lettera43. La compagnia ha approvato l'ultimo bilancio con una perdita netta di 486 milioni di euro

Premio di risultato per il 2022 per Fabio Lazzerini, amministratore delegato di Ita Airways, che nell’ultima busta paga avrebbe ricevuto un bonus di 300mila euro circa, pari all’80 per cento della sua Ral che è di circa 400 mila euro l’anno. È quanto racconta Lettera43. La compagnia aerea ha approvato lo scorso bilancio, al 31 dicembre 2022, con una perdita netta di circa 486 milioni di euro, che corrisponde a un rosso di oltre 1,3 milioni al giorno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata