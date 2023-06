Il presidente di Intesa San Paolo: "Va fermata e va evitata la spirale prezzi-salari"

“Credo che sia importante dosare gli effetti delle attività miranti al contenimento dell’inflazione. Non c’è dubbio che l’inflazione vada fermata e che si debba evitare la spirale prezzi-salari che non produce effetti utili per nessuno e che non riesce a evitare quella che Ignazio Visco ha chiamato la tassa sull’energia”, così il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine dell’incontro annuale della Consob con la comunità finanziaria. “Tuttavia, un eccesso nell’uso di strumenti di contenimento della circolazione della moneta può provocare una eccessiva riduzione dell’attività economica”, ha aggiunto il numero uno di Intesa che ha poi fatto riferimento all’intervento del presidente della Commissione, Paolo Savona sottolineando che quest’ultimo “ha messo in evidenza che la riduzione dell’attività produttiva produce effetti negativi sulla stessa tenuta monetaria”.

