La presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica intervistata da Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica

“Ormai da diversi anni l’andamento dei dati di interscambio è in forte crescita: non fanno eccezione gli ultimi due anni, che non hanno intaccato la partnership tra i due Paesi ma, al contrario, l’hanno rafforzata. I risultati raggiunti a livello economico per il 2022 segnano un ulteriore avvicinamento tra Italia e Germania, che si è confermato tale proprio a fronte degli avvenimenti che ci hanno messi a dura prova. L’interscambio italo-tedesco 2022 ha registrato un valore di 168,5 miliardi di euro, con un incremento del 18,2% rispetto al 2021″. Così Monica Poggio, presidente della Camera di Commercio Italo-Germanica dal 2021, in un’intervista a Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica. “Mi preme evidenziare che questo risultato non è stato determinato da un effetto rimbalzo, ma è il segno di una crescita costante, accentuata da alcuni fenomeni, come la regionalizzazione delle catene del valore, che hanno contribuito ad alimentare la volontà della Germania e dell’Italia di scommettere sui loro rapporti reciproci”, sottolinea.

“Il nuovo massimo storico – continua Poggio – conferma la connessione strutturale tra Italia e Germania e può essere interpretato attraverso fenomeni come il reshoring, a cui accennavo precedentemente, e l’intensificazione dei rapporti tra i due Paesi. È chiaro che anche l’inflazione ha avuto un suo ruolo, ma guardando all’aumento dei volumi di merce scambiata in diversi settori e il trend degli anni precedenti, il 2022 mostra una crescita reale”. Secondo uno studio Intesa per Ahk Italien realizzato nel 2021, “le imprese italiane risultano ben integrate nel sistema tedesco. Secondo i dati pre-pandemici, possiamo far riferimento a 1.670 aziende italiane, che operano sul territorio tedesco, con un numero di occupati di 104.000, appartenenti per il 61% al mondo dei servizi, per un valore di 59 miliardi di fatturato, secondo i dati Eurostat. Le aziende italiane in Germania sono i principali fornitori dell’automotive tedesco, seguite dalle aziende francesi e polacche. Inoltre, il contributo delle imprese italiane è centrale nella metalmeccanica, nel settore della gomma e plastica e nel tessile destinato all’industria automobilistica”.

