Al Salone del Risparmio con Fideuram-Ispb focus sul contesto macroeconomico, sullo sviluppo dei mercati internazionali e sulle strategia di digitalizzazione. A fare il punto è Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. “Fideuram è il più grande operatore di wealth management in Italia e uno dei più importanti in Europa. Abbiamo avuto grandi risultati nel primo trimestre e sia la raccolta netta, sia il fronte commissionale con il margine di interesse hanno dato grandi soddisfazioni. Siamo molto contenti del lavoro che stiamo realizzando e dell’accompagnamento che stiamo facendo ai nostri clienti. Oltre allo scenario geopolitico, c’è un tema di inflazione che ha un po’ sorpreso tutti gli operatori, le famiglie e le aziende. La complessità è capire quanto è il tempo di rientro dell’inflazione”, ha detto Corcos alla tredicesima edizione del Salone del Risparmio all’Allianz Mico a Milano, tradizionale evento dedicato a operatori e risparmiatori interessati ai trend in atto nell’industria dell’asset management. L’ad di Fideuram-Ispb ha illustrato anche i nuovi progetti. “Siamo partiti con una nuova piattaforma, Fideuram Direct, che trae linfa vitale dall’essere inserita all’interno di un mondo di consulenza finanziaria, di un modello integrato verticalmente, grazie alla presenza di Intesa Sanpaolo private banking Asset Management, quindi a una comunità di professionisti del risparmio gestito- ha spiegato Corcos-Questa è la più grande innovazione oggi sul mercato italiano: partirà a giugno e siamo entusiasti di partire”. “Orizzonte non confini”, è questa la parola d’ordine per Fideuram-Ispb. “Per ricordare non solo l’importanza della crescita – conclude Corcos – ma delle modalita con cui raggiungere questa crescita, insieme alla comunità in cui si è inseriti e nel pieno rispetto degli azionisti che chiedono di avere un ritorno su quanto investito”.

