Jia Guide intervistato da Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica

“Sono convinto che i rapporti sino-italiani saranno sempre migliori”. Così Jia Guide, ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia e San Marino, a Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica, fra i primi giornali a intervistare l’ambasciatore, nei giorni successivi al suo arrivo. Jia Guide è arrivato a Roma l’11 gennaio 2023 per assumere il suo nuovo incarico. “Di recente le Nazioni Unite, il Fondo monetario internazionale e altre organizzazioni e istituzioni di investimento internazionali hanno significativamente rivisto al rialzo le loro stime sulla crescita economica cinese di quest’anno e le previsioni più ottimistiche arrivano al 5,7%. Le ragioni di questo generale ottimismo sono la forte capacità dell’economia cinese di resistere alle pressioni, il sufficiente impulso di sviluppo, l’ampio spazio di manovra e le numerose riserve politiche. Con la continua espansione della domanda interna, l’accelerazione dell’aggiornamento industriale e la promozione dell’apertura ad alto livello, insieme alla migliore pianificazione nella prevenzione e nel controllo dell’epidemia e nello sviluppo socioeconomico. Ci sono, quindi, motivi per restare ottimisti sulle brillanti prospettive dell’economia cinese”, risponde l’ambasciatore alla domanda sulle previsioni sull’economia cinese.

