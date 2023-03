A Milano l'evento ‘The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience’

“La Gender Equality è ancora una sfida molto importante per rendere la società più resiliente. Abbiamo ancora 2,4 miliardi di donne che non hanno gli stessi diritti degli uomini e il costo di non avere le donne nel mondo del lavoro è molto alto, circa 160 trilioni”. Così Giacomo Gigantiello, Ceo di Axa Italia, all’evento organizzato il 30 marzo all’Università Bocconi di Milano dal titolo ‘The Role of Gender Equality in Building Societal Resilience’.

L’evento, patrocinato dalla Commissione Europea, ha visto una tavola rotonda con Anne Boring, Direttrice della AXA-Sciences Po Women in Business Chair, Monika Queisser, Head of Social Policy presso l’OCSE e Simone Innocenti, Chief HR, Organization & Culture Officer di AXA Italia. A introdurre l’incontro, oltre a Gigantiello, anche Francesco Billari, Rettore dell’Università Bocconi. Durante l’incontro sono stati presentati alcuni risultati di ricerca dell’Axa Research Lab on Gender Equality.

La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella ha inviato un videomessaggio: “È importante mettere a fuoco i problemi del gender gap per costruire una società non solo più equa socialmente ma che, essendo più inclusiva verso le donne, sia più dinamica, vitale, in grado di rispondere alle sfide del nostro tempo”, ha dichiarato. Sono intervenuti anche la presidente di ANIA e Fondazione ANIA, Maria Bianca Farina, e Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

