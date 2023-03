Il Chief Economist della banca: "Se non si facesse i mercati potrebbero non apprezzare"

“La riforma della governance europea è necessaria, anche se molto complessa. Se non si arrivasse a una riforma i mercati finanziari potrebbero non apprezzare. Dopo 4 anni in cui si è adottata la clausola di salvaguardia per non appplicare il Patto di stabilità non arrivare a un accordo sarebbe complesso. Gli obiettivi della riforma sono quelli di tenere insieme due principali aspetti, la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito a garanzia dell’unione monetaria. Poi tenere conto delle maggiori esigenze di finanziamento che si sono create dopo la pandemia e la guerra”. Lo ha detto il Chief Economist di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, a margine della conferenza organizzata dalla banca e dal titolo ‘L’Italia e la riforma della governance europea’, svoltasi oggi al Centro congressi Fondazione Cariplo, a Milano.

