Financial Group ha annunciato di avere avviato le procedure per il Chapter 11, procedura di bancarotta assistita per una riorganizzazione sotto supervisione, al tribunale del distretto meridionale di New York con l’obiettivo di “preservare valore”. Lo riporta una nota precisando che il Svb Financial Group non è più affiliato con la Silicon Valley Bank e che la nuova Silicon Valley Bridge Bank opera sotto la giurisdizione della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) e non è inclusa nelle procedure.

“La procedura per il Chapter 11 consentirà a Svb Financial Group di preservare il valore mentre valuta alternative strategiche per le sue attività e asset di valore, in particolare Svb Capital e Svb Securities”, ha affermato William Kosturos, chief restructuring officer di Svb Financial Group. “Svb Capital e Svb Securities continuano a operare e servire i clienti, guidati dai loro team di leadership indipendenti e di lunga data”, aggiunge. “Svb Financial Group continuerà a collaborare con la Silicon Valley Bridge Bank – continua Kosturos -. Siamo impegnati a trovare soluzioni pratiche per massimizzare il valore recuperabile per gli stakeholder di entrambe le entità”.

