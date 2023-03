In fase di collocamento Reway Group ha raccolto 18 milioni di euro

Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, dà oggi il benvenuto a Reway Group su Euronext Growth Milan. Reway Group è specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, con un parco mezzi tecnologicamente avanzato e in grado di presidiare tutte le attività collegate alla catena del ripristino delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie).

Reway Group rappresenta la sesta ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 196 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.

In fase di collocamento Reway Group ha raccolto 18 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 20 milioni di euro.

Paolo Luccini, Presidente e Amministratore Delegato di Reway Group, ha detto: “Lo sbarco sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana rappresenta per noi un momento storico e segna l’inizio di un nuovo percorso di crescita. Siamo l’azienda di riferimento per quanto riguarda l’ammodernamento e la ristrutturazione delle infrastrutture stradali e autostradali, ora potremo consolidare ulteriormente la nostra posizione e godere di maggiore autorevolezza e visibilità. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i dipendenti del Gruppo per il loro impegno quotidiano, il team di consulenti per essere stato al nostro fianco in questa sfida ed infine tutti gli investitori e i vari interlocutori che hanno creduto in noi”.

