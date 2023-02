“Axa ha registrato una forte performance nel 2022 nonostante un contesto sfidante, una conferma della resilienza del nostro modello di business”, ha dichiarato Thomas Buberl, Chief Executive Officer di Axa, sottolineando che “il nostro Gruppo è ben posizionato, offrendo in tutte le dimensioni, con un risultato operativo per azione di 3,08 euro, in crescita del +12%, un Solvency II ratio al 215% ed 4,5 miliardi di euro cash presso la Holding”.

“Rimaniamo concentrati sull’esecuzione della nostra strategia. Abbiamo registrato una buona crescita in tutte le attività tecniche e generatrici di liquidità, in particolare nel ramo danni, salute e protezione, continuando a riposizionarci lontano dalla riassicurazione Cat Nat e dal business delle gestioni separate. I nostri fondamentali sono forti e il nostro franchising distintivo può realizzare una crescita sostenibile in futuro, in particolare affrontando nuovi settori di copertura, anche a livello di transizione energetica”, aggiunge Buberl.

“Nel 2022 abbiamo continuato a investire in innovazione, come dimostra il lancio della Digital Commercial Platform, che mira a portare più servizi a valore aggiunto ai nostri clienti e a rafforzare la nostra posizione nei nostri mercati principali, anche attraverso un’acquisizione selettiva6 in Spagna”, sottolinea Buberl, per cui “il nostro modello si basa sulla disciplina del capitale e rimaniamo impegnati a fornire valore ai nostri azionisti. Alla luce della nostra forte performance nel 2022 e di un bilancio solido, il Consiglio di amministrazione propone un dividendo di Euro 1,70 per azione, in crescita del 10%, e ha, ancora una volta, deliberato un riacquisto di azioni proprie fino a 1,1 miliardi di euro”.

“Siamo ben posizionati per raggiungere i nostri obiettivi chiave “Driving Progress 2023″ e attualmente prevediamo di superare l’obiettivo del tasso di crescita composto annuo del 3%-7% del risultato operativo per azione nel periodo di riferimento del piano. Desidero riconoscere l’impegno costante dei nostri collaboratori, agenti e partner, che hanno contribuito alla performance di quest’anno, e ringrazio i nostri clienti per la loro continua fiducia”, aggiunge inoltre Buberl.