La società stima di dover sostenere tra i 35 e i 45 milioni di euro in oneri legati ai licenziamenti

Spotify ha annunciato una riduzione dei dipendenti dell’azienda, pari a circa il 6% della forza-lavoro complessiva. Inoltre, la società stima di dover sostenere tra i 35 e i 45 milioni di euro in oneri legati ai licenziamenti. Lo riporta Bloomberg. Spotify ha circa 9.800 dipendenti, secondo quanto riportato nel rapporto sugli utili societari del terzo trimestre.

Dawn Ostroff, Chief Content & Advertising Business Officer dell’azienda, cambierà ruolo nell’ambito di una più ampia riorganizzazione di Spotify, assumendo il ruolo di consulente senior a breve termine per facilitare la transizione. Alex Norström, attualmente Chief Freemium Business Officer, e Gustav Söderström, attualmente Chief Research & Development Officer, assumeranno invece ulteriori responsabilità e saranno nominati copresidenti.

In una nota allo staff, il Ceo di Spotify Daniel Ek ha affermato che “centralizzeremo la maggior parte del nostro lavoro di ingegneria e prodotto sotto Gustav come Chief Product Officer, mentre le aree di business avranno Alex come Chief Business Officer”.

