Il presidente dell'Ateneo romano dopo la decisione del Governo di non prorogare i tagli delle accise

“Sulla questione dell’energia bisogna fare molta attenzione. C’è un costo rilevante che subiscono le imprese e quindi occorre un intervento forte anche per evitare asimmetrie, sia a livello europeo sia tra l’Europa e altri Paesi”. A dichiararlo a LaPresse, a margine dell’inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università Luiss, è Vincenzo Boccia, presidente dell’ateneo romano nonché ex presidente di Confindustria dal 2016 al 2020, alla luce delle polemiche sollevate riguardo la recente decisione del Governo di non prorogare i tagli delle accise sul carburante.

