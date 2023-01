L'operazione è soggetta all'ok del Governo. L'impianto era stato commissariato a dicembre per evitarne la chiusura

Accordo raggiunto e raffineria salva: il colosso russo Lukoil (tramite la controllata Litasco) vende la raffineria Isab di Priolo a G.O.I. Energy. “L’operazione – spiegano le due società in una nota- è soggetta al verificarsi di alcune condizioni sospensive relative, tra l’altro, all’ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano“: il closing è previsto per marzo 2023.

Come riferiscono fonti del ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’acquisto “dovrà seguire le usuali procedure inerenti alle normative antitrust e golden power e quindi rispondere appieno ai requisiti in termini di produzione, occupazione e rispetto ambientale che il Mimit ha evidenziato ai loro rappresentanti e a tutti gli altri interlocutori che si sono presentati in questa fase di trattativa”. Nello specifico, sottolineano dal Mimit, “importanti saranno anche gli impegni richiesti sul piano della riconversione green del sito produttivo e del suo rilancio industriale”. Il dicastero guidato da Adolfo Urso, ricordano le fonti, ha seguito la vicenda fin dalle prime battute, “sia con la convocazione del tavolo di crisi aziendale sia con l’adozione di uno specifico decreto legge, ben consapevole della importanza della raffineria per l’economia siciliana e nazionale e proprio in questi giorni è impegnato nelle procedure che riguardano la tutela produttiva negli impianti strategici nazionali”.

“Siamo lieti di annunciare di aver raggiunto un accordo con Litasco. Siamo profondamente consapevoli dell’importanza di Isab per l’economia italiana, per la Sicilia e per la comunità locale. Crediamo fermamente che Isab abbia un potenziale di sviluppo importante e abbiamo un solido piano aziendale per riuscire a valorizzarlo. In stretta collaborazione con il Governo italiano, siamo ottimisti sul fatto che l’operazione sarà completata con successo“, ha commentato Michael Bobrov, amministratore delegato della società acquirente. La raffineria Isab di Priolo era stata commissariata dal governo italiano lo scorso dicembre per evitarne la chiusura in seguito all’inizio dell’embargo europeo sul petrolio russo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata