Intervista al ceo Francesco Nalini

Carel Industries ha incontrato gli investitori nazionali ed esteri a ‘Mid & Small in Milan’, l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, organizzata a Palazzo Mezzanotte da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino & Partners, il 29 e 30 novembre. Carel Industries è un leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento. Progetta prodotti per generare risparmio energetico e ridurre l’impatto ambientale, grazie alla combinazione delle più avanzate tecnologie e di servizi personalizzati volti all’ottimizzazione delle performance di macchine e impianti. E’ stato Francesco Nalini, ceo di Carel Industries, a illustrare come le soluzioni che si applicano ai settori commerciale, industriale e residenziale siano pensate all’nsegna della sostenibilità ambientale. ‘Mid & Small in Milan’ ha lo scopo di favorire il confronto e le relazioni tra aziende e investitori e ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti all’edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro circa.

