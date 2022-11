L'amministratore delegato di Aeroporti di Roma: "Oggi diamo una risposta di speranza"

(LaPresse) Aeroporti di Roma protagonista al Festival delle Scienze di Roma, dove davanti a una platea di studenti delle scuole superiori, l’amministratore delegato dell’azienda, Marco Troncone ha illustrato le strategie che verranno adottate nei prossimi anni per decarbonizzare il settore del trasporto aereo. “L’aeroporto può essere un vero banco di prova per le sfide sulla transizione ambientale che le nuove generazioni si troveranno ad affrontare”, ha spiegato Troncone: “La risposta che oggi diamo è sicuramente di speranza perché la scienza ci dice che il settore aereo compatibile con l’ambiente può esistere e che quindi rendere il settore ad emissioni zero entro il 2050 è possibile”.

Nei giorni scorsi il Festival delle Scienze si è spostato in aeroporto, ma la cooperazione con Adr non si esaurisce con l’incontro di oggi. Domani (23 novembre, ndr) al Terminal 5 dello scalo romano ci sarà un evento che coinvolgerà studenti e scuole per un momento di conoscenza e valorizzazione del territorio.

